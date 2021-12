Progression des ventes de vin rosé

S

elon une enquête menée par Euromonitor, au niveau mondial les ventes de rosé devraient croître de 8,5% entre 2004 et 2009. Cette progression sera stimulée par des innovations et le lancement de nouveaux produits par les grands groupes, se traduisant par la renaissance de cette couleur sur plusieurs marchés. Par exemple, l'année dernière, Orlando-Wyndham a marqueté pour la première fois un vin rosé au Royaume-Uni (Jacob's Creek Shiraz). Celui-ci arrive dans le sillage d'autres marques telles que Beringer White Zinfandel (Beringer Blass), qui se porte bien à l'export, et Sierra Valley White Grenache et Sierra Valley White Zinfandel (Ernest & Julio Gallo). En 2004, les vins rosés ont également progressé en France où ils ont été la seule catégorie de vin tranquille à afficher une croissance en volume.