Vins du Roussillon : Un petit salon ambitieux et sincère

es Fenouillèdes et les Peyrepertuses, terroirs benis des Dieux, ont su attirer en leur sein, des vignerons passionnés et passionants qui vous feront découvrir les différentes facettes de cette région que certains appellent deja le nouvel Eldorado du Languedoc. A cheval sur les deux départements des Pyrenées Orientales et de l'Aude, les terroirs, les vignerons, les appelations sont multiples et permettent d'offrir une palette extraordinaire de vins rouges (les 2002 et les 2003 sont exceptionnels), blancs, rosés et vin doux dont le célèbre Maury, petit à petit, devient le symbole de cette région, si longtemps oubliée par les encyclopédies sur les grands terroirs français. Le Fenouilledes/Peyrepertuses reste un endroit ou les vins sont d'un trés bon rapport qualité/prix. Du 28 Fevrier au 3 mars, le salon des vins des Fenouillèdes vous donnent l'occasion de les découvrir. 3 journées recommandées par Vinimarket. Pour en savoir plus